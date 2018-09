Die EU-Kommission stellt ihre Untersuchungen gegen Luxemburg wegen des Verdachts einer steuerlichen Sonderbehandlung der Schnellrestaurantkette McDonald's ein.

Wettbewerbskommissarin Vestager sagte in Brüssel, die dreijährigen Ermittlungen hätten keine unzulässige Bevorzugung des Unternehmens durch das Großherzogtum ergeben. Dass McDonald's auf bestimmte Gewinne in Luxemburg nur sehr geringe bis gar keine Steuern zahlen musste, sei nicht auf illegale Absprachen zurückzuführen, sondern auf Unvereinbarkeiten zwischen dem luxemburgischen und dem US-Steuerrecht. Positiv wertete Vestager, dass das Großherzogtum die Regeln nun anpassen wolle.



Der luxemburgische Finanzminister Gramegna begrüßte die Entscheidung und bestätigte, es würden Schritte unternommen, um ähnliche Fälle in Zukunft zu vermeiden.