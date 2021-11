Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen dürften bis 2025 um insgesamt 179 Milliarden Euro höher ausfallen als noch im Mai erwartet.

Das geht aus der neuen Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung hervor, die das Bundesfinanzministerium in Berlin veröffentlicht hat. Allein für das laufende Jahr werden demnach Mehreinnahmen von 38,5 Milliarden Euro für Bund und erwartet. Für die darauffolgenden Jahre sollen im Durchschnitt mehr als 14 Milliarden Euro zusätzlich in den Bundeshaushalt fließen; bei den Ländern fällt das Plus noch höher aus.



Deutschland sei - trotz der Corona-Krise - finanziell gut gewappnet für die Zukunft, sagte der geschäftsführende Bundesfinanzminister Scholz bei der Vorstellung des Berichts. Mit Rekordinvestitionen in Digitalisierung, Forschung und Klimaschutz wolle man diesen Trend weiter stützen.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.