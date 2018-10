Nach der jüngsten Steuerschätzung verlangt der Bund der Steuerzahler einen Abbau der Staatsverschuldung und eine Entlastung der Bürger.

Der Präsident der Organisation, Holznagel, plädierte in der "Passauer Neuen Presse" für die komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Dafür sei genug Geld da. Der SPD-Haushaltspolitiker Kahrs lehnte weitere Steuersenkungen ab. Es sei sinnvoller, das Geld in die Erneuerung von Straßen und Schienen, in den Breitbandausbau, die digitale Infrastruktur der Schulen sowie in den sozialen Wohnungsbau zu investieren. Entwicklungsminister Müller forderte ausreichend Mittel für die Bekämpfung von Fluchtursachen zum Beispiel in Syrien oder im Jemen. Er erwarte für den Haushalt 2019, dass der Koalitionsvertrag eingelöst werde, sagte Müller der Deutschen Presse-Agentur.



Nach der aktuellen Steuerschätzung können Bund, Länder und Kommunen bis 2022 mit 6,7 Milliarden Euro mehr an Einnahmen rechnen als bei der Schätzung im Mai vorhergesagt. Dadurch werden im kommenden Jahr Staatseinnahmen von mehr als 800 Milliarden Euro erwartet.