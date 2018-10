Bund, Länder und Gemeinden in Deutschland können in diesem Jahr mit 3,2 Milliarden Euro mehr rechnen als im Frühjahr angenommen.

Das geht aus den neuesten Berechnungen des Arbeitskreises Steuerschätzung hervor. Bis zum Jahr 2022 werden die Staatseinnahmen wegen der geringeren Konjunkturaussichten aber nicht mehr so stark steigen wie zuletzt. Hier rechnen die Experten mit Mehreinnahmen von 6,7 Milliarden Euro. Die Steuerschätzung ist die Grundlage für die Haushaltsplanung von Bund, Ländern und Gemeinden.



Finanzminister Scholz sagte bei der Vorstellung der Ergebnisse in Berlin, Deutschland müsse sich auf eine Normalisierung der Einnahmen einrichten. Ein Teil der zusätzlichen Einnahmen werde in die Forschungs-Förderung fließen. Eine große Steuerreform oder eine komplette Abschaffung des Solidaritätsbeitrags werde es aber nicht geben, betonte der SPD-Politiker.