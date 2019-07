Die Initiative des bayerischen Ministerpräsidenten Söder für niedrigere Steuern auf Bahntickets ist bei den Grünen auf Skepsis gestoßen.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Krischer sagte der Zeitung "Die Welt", die CSU hätte das längst umsetzen können. Sie trage seit Jahren die Verantwortung für die Verkehrspolitik in Berlin. Es sei aber nichts passiert. Die Menschen hätten den Populismus satt und nähmen die Union in der Klimapolitik auch nicht mehr ernst, meinte Krischer.



Söder hatte sich dafür ausgesprochen, die Steuer auf die Tickets so weit wie möglich zu senken, um Bahnfahren attraktiver als Flugreisen zu machen. Der SPD-Abgeordnete Miersch erklärte in Berlin, die Signale aus Bayern machten nach Wochen negativer Ansagen endlich Mut. Auch der Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Flasbarth, begrüßte den Vorstoß Söders. Man brauche für den Klimaschutz allerdings mehr als nur Förderprogramme und günstigere Preise, schrieb er auf Twitter.