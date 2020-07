Als Reaktion auf die geplante Besteuerung amerikanischer Digitalkonzerne hat die US-Regierung Zölle auf französische Produkte im Wert von 1,3 Milliarden Dollar angekündigt.

Wie das Büro des US-Handelsbeauftragten in Washington mitteilte, sollen zum Beispiel Handtaschen und Kosmetika mit einer Abgabe in Höhe von 25 Prozent belastet werden. Allerdings werde die Regelung zunächst für ein halbes Jahr ausgesetzt, um eine Lösung in dem Streit mit Frankreich zu erzielen.



Die Regierung in Paris will rückwirkend ab Januar die Umsätze von amerikanischen Digitalkonzernen wie Google, Apple, Facebook und Amazon besteuern. Der Steuersatz beläuft sich auf drei Prozent des in Frankreich erzielten Umsatzes. Die Regierung rechnet allein in diesem Jahr mit Einnahmen von rund 400 Millionen Euro. Frankreich hatte die Steuer im Alleingang vorangetrieben, nachdem eine EU-weite Digitalsteuer im März am Widerstand mehrerer Mitgliedsländer gescheitert war.