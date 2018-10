Im vergangenen Jahr hat es in Deutschland über 3,2 Millionen Einsprüche bei den Finanzämtern gegeben.

Allerdings sei es nur in gut 60.000 Fällen zu Klagen gekommen, heißt es in dem neuen Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums. Zudem sei die Zahl der Einsprüche seit mehreren Jahren rückläufig. Als Gründe werden unter anderem vereinfachte Prozesse zur Erstellung von Steuererklärungen angeführt, etwa durch teils vorausgefüllte Online-Formulare und der Möglichkeit einer papierlosen Abgabe.



In einem ersten Schritt können Bürger die Finanzgerichte nicht direkt anrufen. Zunächst muss Beschwerde beim zuständigen Finanzamt eingelegt werden.