Der Steuerzahlerbund fordert eine Überprüfung aller Abwasserbescheide in NRW. (imago / xblickwinkel)

In solchen Fällen sollte es grundsätzlich Rückerstattungen geben und nicht nur für diejenigen, die vorsorglich Widerspruch gegen ihren Bescheid eingelegt hätten, erklärte der Steuerzahlerbund. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte im vergangenen Monat in einem Musterverfahren gegen die Stadt Oer-Erkenschwick festgestellt, dass die Abwassergebühren dort zu hoch kalkuliert wurden. Bislang erfolgten nach Angaben des Steuerzahlerbundes aus den Städten und Gemeinden keine Rückzahlungen. Der Städte- und Gemeindebund NRW versicherte, die Kommunen hätten sich immer an die Rechtsprechung gehalten und würden dies auch weiterhin tun.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.