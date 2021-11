Der Bund der Steuerzahler hat am Vormittag sein 49. Schwarzbuch vorgestellt.

Darin wird erneut aufgezeigt, wie Bund, Länder und Kommunen Steuergelder in Millionenhöhe verschwenden. Neben unnützen Infrastrukturprojekten oder der Kostenexplosion bei öffentlichen Bauten listete der Bund der Steuerzahler diesmal auch die Pannen bei der Corona-Hilfe auf. So erhielten mehrere Krankenhäuser, unter anderem in Bremerhaven, Ausgleichsgelder, wenn sie auf planbare Operationen verzichteten und Kapazitäten für Corona-Patienten freihielten. Hier habe es fragwürdige Zahlungen in Millionenhöhe gegeben, heißt es in dem Bericht. Kritik gab es auch an der Finanzierung des Ostsee-Stadions in Rostock und am Bau eines Landeplatzes für Rettungshubschrauber in Köln. In dieses Projekt waren 27 Millionen Euro geflossen, bevor es auf Eis gelegt wurde.

