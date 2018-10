Der Steuerzahlerbund verlangt eine spürbare Entlastung der Bürger in Deutschland.

Der Präsident der Organisation, Holznagel, sagte der Deutschen Presse-Agentur, wegen der monatlichen Mehreinnahmen des Staates in Milliardenhöhe werde der Ruf nach einer großen Reform lauter. Doch die Bundesregierung verweigere eine Steuersenkung. Diese Regierungsstarre, so Holznagel, sei fatal. Er forderte die Abschaffung des Solidaritätszuschlags ab 2020 und eine Reform des Einkommenssteuertarifs. Es sei absolut indiskutabel, dass selbst Durchschnittsverdiener inzwischen nahe an den Spitzensteuersatz kämen.



Von morgen an tagt der Arbeitskreis Steuerschätzung.