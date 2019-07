Wer in Deutschland Steuern und Sozialabgaben zahlt, arbeitet ab Montag Abend das restliche Jahr lang für das eigene Konto.

Das hat der Bund der Steuerzahler für einen durchschnittlichen Arbeitnehmer-Haushalt ausgerechnet. Im Schnitt werden dort knapp 54 Prozent des Einkommens an den Staat abgeführt. Von einem verdienten Euro bleiben demnach rund 46 Cent übrig.



Nach Angaben des Bundes der Steuerzahler werden Bürger in Deutschland im Vergleich zu denen in anderen OECD-Staaten deutlich stärker belastet. In 34 der insgesamt 36 Länder seien die Abgaben geringer. Andererseits liegt in diesem Jahr der Stichtag, ab dem man wieder für sich selbst verdient, drei Tage früher als im Jahr zuvor. Das liegt laut Medienberichten an Entlastungen, die Anfang des Jahres in Kraft getreten sind.