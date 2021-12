Die Präsidentschaftskandidaten Boric (l.) und Kast. (AP / dpa / Elvis Gonzalez)

Kandidaten sind der deutschstämmige ultrakonservative Politiker Kast und der linksgerichtete Abgeordnete Boric. Es wird ein knappes Ergebnis erwartet. In jüngsten Umfragen lag Boric vorne; den ersten Wahlgang hatte Kast gewonnen. Er gilt als Bewunderer des neoliberalen Wirtschaftsmodells des früheren Militärdiktators Pinochet. Boric will das Land dagegen wirtschaftspolitisch vom Pinochet-Erbe lösen, das er für die große soziale Ungleichheit in Chile verantwortlich macht. Er setzt sich für eine Reform des privaten Rentensystems und eine stärkere Rolle des Staates im Gesundheits- und Bildungswesen ein.

