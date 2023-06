Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier. (Deutschlandradio / Silke Hasselmann)

In der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern treten dabei SPD-Amtsinhaber Badenschier und der AfD-Politiker Holm gegeneinander an. Holm ist damit der erste aus seiner Partei, der es in einer deutschen Landeshauptstadt in die Stichwahl geschafft hat. Im ersten Wahlgang hatte er gut 27 Prozent der Stimmen erhalten. Amtsinhaber Badenschier kam auf 42 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.