Litauens Präsident Gitanas Nauseda geht als Favorit in die Stichwahl um das Präsidentenamt. (picture alliance/dpa/Sputnik / Alexey Vitvitsky)

Rund 2,4 Millionen Wahlberechtigte sind dazu aufgerufen, über das Staatsoberhaupt des baltischen Landes abzustimmen. Amtsinhaber Nauseda hatte vor zwei Wochen 44 Prozent der Stimmen geholt und damit die notwendige absolute Mehrheit verpasst. Er tritt in der Stichwahl gegen die derzeitige Regierungschefin Simonyte an. Sie hatte in der ersten Runde 20 Prozent der Stimmen erhalten.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.