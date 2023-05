In der Türkei wird es aller Voraussicht nach eine Stichwahl um das Präsidentenamt geben. (Imgo | Tunahan Turhan)

Damit hätte er die notwendige absolute Mehrheit für eine Wiederwahl im ersten Durchgang verpasst. Sein Herausforderer Kilicdaroglu, der gemeinsame Kandidat eines oppositionellen Sechser-Bündnisses, kommt nach Angaben von Anadolu auf gut 44 Prozent.

Streit um Zahlen von Anadolu

Die Zahlen der staatlichen Nachrichtenagentur sind noch vorläufig. Vertreter der sozialdemokratischen CHP von Kilicdaroglu erklärten zudem, Anadolu sei voreingenommen - zugunsten von Erdogan. Inzwischen deuten aber auch die von der Opposition veröffentlichten Daten auf eine Stichwahl hin. Diese würde dann in zwei Wochen, am 28. Mai, stattfinden. Insgesamt waren etwa 64 Millionen Menschen im In- und Ausland aufgerufen, den Präsidenten und ein neues Parlament zu wählen.

AKP-Bündnis bei der Parlamentswahl vorn - laut Anadolu

Bei der Parlamentswahl sieht Anadolu derzeit das Bündnis der regierenden AKP von Präsident Erdogan bei rund 50 Prozent der Stimmen. Die Allianz der CHP von Kilicdaroglu kommt demnach auf rund 35 Prozent der Stimmen. Das Parlament mit seinen 600 Sitzen hat seit der Einführung des umstrittenen Präsidialsystems unter Erdogan nur noch begrenzte Macht. Oppositionsführer Kilicdaroglu hat angekündigt, das Präsidialsystem im Falle eines Wahlsiegs wieder abzuschaffen.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.