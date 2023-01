Babis erhielt in der ersten Runde 35 Prozent, Pavel kam auf 35,4 Prozent, wie das Statistikamt mitteilte. Die anderen sechs Kandidaten folgten mit großem Abstand. Insegesamt waren 8,3 Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen.

In Tschechien hat der Präsident überwiegend repräsentative Aufgaben. Allerdings ernennt er die Verfassungsrichter, er hat ein Mitspracherecht in der Außenpolitik und kann Gesetze an das Parlament zurückverweisen.

