Der Präsidentschaftskandidat Daniel Noboa (AFP / JIMMY NEGRETE)

Dabei tritt die linksgerichtete Politikerin González gegen den rechtsgerichteten Unternehmer Noboa an. González war in der ersten Wahlrunde auf 34 Prozent der Stimmen gekommen, Noboa auf 23 Prozent. Der aussichtsreiche Kandidat Villavicencio, der als Journalist gegen die Korruption in Ecuador gekämpft hatte, war vor zwei Monaten im Wahlkampf erschossen worden. Präsident Lasso trat nicht wieder an.

