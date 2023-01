EU- und NATO-Land

Die tschechischen Präsidentschaftskandidaten Pavel und Babis. (dpa / AP / Petr David Josek)

Die rund 8,3 Millionen Wahlberechtigten können sich zwischen dem früheren NATO-General Pavel und Ex-Ministerpräsident Babis entscheiden. Ein beherrschendes Thema im Wahlkampf war der Krieg in der Ukraine. Eine Aussage des früheren Regierungschefs Babis zur NATO-Beistandsverpflichtung in einer Fernsehdebatte hatte auch über Tschechien hinaus für Diskussionen gesorgt. Die Frage, ob er als Präsident im Falle eines russischen Angriffs Soldaten nach Polen oder in die baltischen Staaten entsenden würde, verneinte Babis.

Der Staatspräsident hat in Tschechien überwiegend repräsentative Aufgaben. Er ernennt jedoch auch die Regierung sowie die Verfassungsrichter und ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte.

