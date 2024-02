In Finnland treten die Kandidaten der Grünen, Haavisto (li.) und der Konservativen, Stubb, in einer Stichwahl um das Präsidentenamt gegeneinander an. (Markku Ulander/AFP)

In einer Stichwahl treten der frühere Regierungschef Stubb und der ehemalige Außenminister Haavisto gegeneinander an. Der Sieger der Stichwahl wird Anfang März Nachfolger des bisherigen Präsidenten Niinistö, der nach zwei Amtszeiten nicht noch einmal kandidieren durfte. Anders als in Deutschland wird der Präsident in Finnland direkt vom Volk gewählt. Zu seinen wichtigsten Aufgaben zählt, zusammen mit der Regierung über die Außen- und Sicherheitspolitik zu entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.