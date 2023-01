Die Stichwahl um die Präsidentschaft in Tschechien ist zuende. Kandidaten sind Petr Pavel und Andrej Babis. (dpa / picture alliance / Radek Petrasek)

Erste Ergebnisse werden in gut einer Stunde erwartet. Über acht Millionen Bürger waren stimmberechtigt. Um die Nachfolge des derzeitigen Staatsoberhauptes Zeman hatten sich der ehemalige NATO-General Pavel und der frühere Ministerpräsident Babis beworben. - In Tschechien hat der Präsident überwiegend repräsentative Aufgaben, hält sich mit Meinungsäußerungen zur Tagespolitik aber nicht zurück. Zudem ernennt er die Verfassungsrichter und kann Gesetze einmalig an das Parlament zurückverweisen. Er setzt auch die Regierung ein und ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte.

