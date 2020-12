Stichwahl um Senatssitze in den USA

Der künftige US-Präsident Biden hat im Bundesstaat Georgia um die Unterstützung für die demokratischen Bewerber bei den Stichwahlen um zwei Senatssitze geworben.

Die Wähler müssten abstimmen, als hinge ihr Leben davon ab, sagte er in Atlanta. Bei den Stichwahlen am 5. Januar entscheidet sich, ob Bidens Demokraten die Kontrolle über die Parlamentskammer bekommen oder die Republikaner die Mehrheit behalten.



Rund sechs Wochen nach der Präsidentenwahl erkannte nun auch der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, McConnell, erstmals den Sieg Bidens an. Bislang hatte der einflussreiche Politiker die von Präsident Trump erhobenen, aber unbelegten Vorwürfe eines Wahlbetrugs stets mitgetragen.



Das Gremium der Wahlleute hatte zuvor formell den Wahlsieg Bidens bestätigt.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.