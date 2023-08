Mittelamerika

Sandra Torres (links) lag zuletzt in Umfragen hinter ihrem Mitbewerber Arévalos. (AP/Moises Castillo)

Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe der Nacht gerechnet. Als Favorit wurde der linksgerichtete Bewerber Arévalo gehandelt. In der ersten Wahlrunde Ende Juni war ihm überraschend der Einzug in die Stichwahl gelungen. Der Antikorruptionskämpfer trat gegen die frühere Präsidentengattin Torres an, die als Vertreterin der Eliten gilt. Auf der Suche nach einer breiteren Wählerschaft rückte Torres zuletzt zunehmend nach mitte-rechts. Der Wahlprozess in dem mittelamerikanischen Land wurde von Versuchen der politischen Elite überschattet, den Aufstieg Arévalos mit juristischen Mitteln zu stoppen. Die Europäische Union hatte darüber ihre Besorgnis geäußert.

