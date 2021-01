Bei der Stichwahl im US-Bundesstaat Georgia um die beiden noch ausstehenden Senatssitze in Washington hat sich bereits einer der demokratischen Herausforderer durchgesetzt.

Nach Medienberichten gewann der demokratische Kandidat Warnock knapp gegen die republikanische Senatorin Loeffler. Warnock ist damit der erste schwarze Senator in der Geschichte seines Bundesstaats. In einer kurzen Ansprache dankte er den Wählern und kündigte an, sich für die Interessen aller Bürger einzusetzen - auch jener, die ihn nicht gewählt hätten.



Im Kampf um den zweiten Senatssitz zeichnet sich ebenfalls ein leichter Vorsprung für den demokratischen Kandidaten Ossof ab. Nach Angaben der Wahlbehörde kann es allerdings mehrere Tage dauern, bis ein offizielles Endergebnis vorliegt.



Der Ausgang hat entscheidende Auswirkungen auf die künftigen Machtverhältnisse im Kongress: Nur wenn die Demokraten beide Mandate gewinnen, haben sie im Senat - zusammen mit der Stimme der künftigen Vizepräsidentin Harris - eine Mehrheit, so wie bereits im Repräsentantenhaus. Das würde bedeuten, dass der gewählte Präsident Biden nach seinem Amtsantritt Gesetze und Reformvorhaben einfacher durch den Kongress bringen könnte.

