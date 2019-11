In Hannover und Mainz werden heute in Stichwahlen neue Oberbürgermeister gewählt.

In Hannover fällt die Entscheidung zwischen dem parteilosen Kandidaten Scholz, der für die CDU antritt, und dem grünen Bewerber Onay. In der ersten Runde vor zwei Wochen war der SPD-Politiker Hansmann ausgeschieden. Damit werden die Sozialdemokraten erstmals seit 70 Jahren in Hannover nicht den Oberbürgermeister stellen. Onay wäre der erste Verwaltungschef einer Landeshauptstadt mit türkischen Wurzeln.



In Mainz haben die Bürger die Wahl zwischen Amtsinhaber Ebling von der SPD und dem von CDU, ÖDP und Freien Wählern unterstützten parteilosen Kandidaten Haase.