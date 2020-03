In Bayern geht in vielen Städten die Auszählung der kommunalen Stichwahl weiter, darunter in München.

In der Landeshauptstadt hat die CSU-Kandidatin Frank allerdings dem bisherigen und aller Wahrscheinlichkeit nach auch künftigen Oberbürgermeister Reiter vorzeitig zum Sieg gratuliert. Auf den SPD-Politiker entfielen bereits gestern Abend mehr als 70 Prozent der abgegeben Stimmen. In Regensburg, Erlangen und Aschaffenburg beginnt die Zählung der Stimmen erst heute, in anderen Städten ist die Entscheidung bereits gefallen, beispielsweise in Augsburg, Bamberg und Landshut.



In zwei Großstädten hat die Stichwahl zu einem Machtwechsel geführt: Die SPD verlor in ihrer traditionellen Hochburg Nürnberg den Oberbürgermeisterposten an den CSU-Politiker König. Im bisher von der CSU dominierten Ingolstadt dagegen hat der SPD-Politiker Scharpf die meisten Wählerstimmen erhalten.