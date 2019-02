Die Europäische Kommission überprüft die Grenzwerte für Stickoxid und andere Luftschadstoffe.

Ein Kommissionssprecher sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, derzeit werde die EU-Richtlinie zur Luftqualität einem Eignungstest bezüglich ihrer Relevanz und Effizienz unterzogen. Dabei werde auch geprüft, ob die Höhe der Schadstoff-Grenzwerte so festgelegt sei, dass sie zur Erreichung politischer Ziele beitrage. Der Test soll demnach Ende des Jahres abgeschlossen sein.



Bundesverkehrsminister Scheuer hatte gestern laut einem Medienbericht in einem Brief an die Kommission auf eine Überprüfung der Grenzwerte für Stickoxide gedrungen. Er begründete dies demnach mit der Kritik einer Gruppe deutscher Lungenärzte an den bisherigen Grenzwerten. Deren Thesen sind in der Wissenschaft allerdings umstritten. Bundesumweltministerin Schulze von der SPD lehnt eine Änderung der Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide ab.