Bundesverkehrsminister Scheuer hat bei der Europäischen Kommission auf eine Überprüfung der Grenzwerte für Stickoxide gedrungen.

Die "Bild"-Zeitung zitiert aus einem Brief des CSU-Politikers an EU-Verkehrskommissarin Bulc. Darin verweist Scheuer auf die Kritik einer Gruppe deutscher Lungenärzte an den bisherigen Grenzwerten. Er halte es deshalb für

dringend erforderlich, dass sich die Kommission mit den vorgebrachten Zweifeln auseinandersetze und eine Neubewertung der Grenzwerte prüfe, schreibt der Verkehrsminister. Er selbst wolle das Thema spätestens beim EU-Verkehrsministerrat am 6. Juni aufgreifen.



Die Frage ist innerhalb der Bundesregierung umstritten; Umweltministerin Schulze von der SPD lehnt eine Änderung der Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide ab. Auch viele Wissenschaftler haben die Position der Ärztegruppe kritisiert.