In Köln sind Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge zur Luftreinhaltung vom Tisch.

Die Stadt und das Land Nordrhein-Westfalen einigten sich mit der Deutschen Umwelthilfe auf einen Vergleich, der stattdessen mehr Autofahrer auf den Umstieg in Busse, Bahnen und auf das Fahrrad bewegen soll. Demnach werden unter anderem Autospuren zu Radspuren umfunktioniert. Parkplätze werden zurückgebaut, Parkgebühren teils deutlich erhöht. Der beschlossene Maßnahmenkatalog soll dazu führen, dass bereits in diesem Jahr der Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft eingehalten wird.



Weil die Messwerte in der Vergangenheit teils weit darüber lagen, hatte das Oberverwaltungsgericht Münster Diesel-Fahrverbote für mehrere Kölner Straßen verhängt. Das Land war dagegen in Revision gegangen. Das Verfahren ist durch den Vergleich nun hinfällig.