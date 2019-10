Frankreich hat nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs seit 2010 den Grenzwert für Stickstoffdioxid systematisch überschritten. Der EuGH gab damit einer Vertragsverletzungsklage der EU-Kommission statt. Frankreich habe offenkundig nicht rechtzeitig geeignete Maßnahmen getroffen, um den Zeitraum der zu hohen Stickstoffdioxid-Werte so kurz wie möglich zu halten.

Dies belege die Überschreitung in sieben aufeinanderfolgenden Jahren. Den Einwand Frankreichs, strukturelle Probleme bei der Umsetzung der EU-Vorgaben zu berücksichtigen, ließ der EuGH nicht gelten. Bei Verstößen gegen EU-Recht sei es unerheblich, ob diese auf Vorsatz, Fahrlässigkeit oder technischen Schwierigkeiten beruhten. Frankreich muss die Vorgaben nun so rasch wie möglich umsetzen. Tut es das nicht, kann die EU-Kommission erneut klagen und hohe Geldstrafen fordern.



Die Kommission hat auch gegen Deutschland eine Klage wegen Verletzung der Grenzwerte in mehreren Städten erhoben. Wann der EuGH darüber entscheidet, ist aber noch unklar.



(Az. C-636/18)