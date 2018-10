Eine Lockerung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid in deutschen Innenstädten ist nach Ansicht der Deutschen Umwelthilfe rechtswidrig.

Deren Geschäftsführer Resch sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Vorgaben seien EU-weit festgelegt. Es sei nicht zulässig, dass ein Mitgliedsstaat die Grenzwerte eigenständig verändere. Darüber hinaus seien die Belastungen zum Beispiel in Frankfurt so hoch, dass die Dieselfahrer auch bei einer Anhebung der Grenzwerte betroffen wären. FDP-Generalsekretärin Beer meinte im ZDF, es müsse überprüft werden, ob die Messungen in Deutschland überhaupt richtig funktionierten. Denn es sei auffällig, dass die Situation in anderen EU-Mitgliedsstaaten anders sei.



Bundeskanzlerin Merkel hatte erklärt, sie halte Diesel-Fahrverbote bei einer nur geringfügigen Überschreitung der Grenzwerte für unverhältnismäßig. Deshalb sollten die entsprechenden Gesetze geändert werden.