Die Deutsche Umwelthilfe sieht trotz neuer Messergebnisse in München keinen Anlass, die Forderung nach Fahrverboten für Dieselfahrzeuge in der Stadt aufzugeben.

Die Verkehrsexpertin der Umwelthilfe, Saar, sagte im Deutschlandfunk, grundsätzlich seien die von der Stadt eigens aufgestellten Messstationen zu begrüßen, da sie zusätzliche Daten lieferten. Dass es nur an vier von 20 Stationen in München eine Überschreitung der Grenzwerte gegeben habe, sei aber kein Grund die Hände in den Schoß zu legen.



Die Stadt München hatte Anfang des vergangenen Jahres die Messstationen aufgestellt, um in dem Streit über die Luftqualität eine breitere Datenbasis zu bekommen. Nach der Vorstellung der Ergebnisse sprach sich Oberbürgermeister Reiter gegen flächendeckende Fahrverbote für Dieselfahrzeuge aus.



Vorläufigen Zahlen zufolge, die das Umweltbundesamt heute vorlegte, ging die Belastung der Luft mit Stickstoffdioxid in Deutschland im vergangenen Jahr leicht zurück. Noch immer sei aber der Grenzwert in vielen Städten nicht eingehalten worden.