Städte und Kommunen rufen offenbar kaum Fördermittel aus dem Regierungsprogramm "Saubere Luft" ab.

Wie das "Handelsblatt" berichtet, zahlte das Verkehrsministerium bisher knapp eine Million Euro aus. Das ist nur ein Bruchteil der Summe von einer Milliarde Euro, die zur Verfügung steht, um die Belastung in den Städten mit Stickstoffoxid zu verringern. Von den 65 Städten und Kommunen, in denen die vor allem durch Dieselmotoren entstehende Belastung die Grenzwerte übersteigt, haben bisher 15 bei der Bundesregierung Fördermittel beantragt. - Der FDP-Verkehrspolitiker Luksic kritisierte das Förderverfahren als zu bürokratisch.



Das Verwaltungsgericht Köln verhandelt heute über die Forderung der Umweltschützer, den Luftreinhalteplan zu verschärfen. Dabei geht es auch um die Situation in Bonn.