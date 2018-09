In ländlichen Regionen Deutschlands droht ein Vereinssterben.

Wie der Stifterverband mitteilte, haben sich zwischen 2006 und 2016 mehr als 15.500 Vereine aufgelöst. Grund dafür sei der fehlende Nachwuchs. In Dörfern, Gemeinden und Kleinstädten hätten die Vereine erhebliche Schwierigkeiten, Menschen zu finden, die sich für die Gemeinschaft engagierten. Laut der vom Stifterverband in Auftrag gegebenen Studie "Ziviz-Survey 2017" sind vor allem die Bundesländer Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt vom Vereinssterben betroffen. Gut schneidet hingegen Baden-Württemberg ab.



Der Stifterverband sieht durch das Sterben der Vereine den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland in Gefahr.