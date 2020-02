Die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) fordert mehr Anstrengungen bei der Ächtung von weiblicher Genitalverstümmelung.

In den kommenden zehn Jahren seien nach Berechnungen der Vereinten Nationen bis zu 70 Millionen Mädchen von dieser Praktik bedroht, teilte die Entwicklungsorganisation in Hannover mit. Würden keine bedeutenden Fortschritte bei der Zurückdrängung gemacht, könne die Zahl noch höher ausfallen.



Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind weltweit mindestens 200 Millionen Mädchen und Frauen an den Genitalien verstümmelt. Durchgeführt wird die Praxis in Ländern Afrikas und des Mittleren Ostens. Dabei werden die Klitoris amputiert und die Schamlippen teilweise oder ganz entfernt - aus religiösen und kulturellen Gründen.



"Weibliche Genitalverstümmlung werden wir nicht beenden können, ohne die Ursachen von geschlechtsspezifischer Diskriminierung anzugehen", erläuterte DSW-Geschäftsführerin Bähr. Dazu zähle vor allem die gesellschaftliche und politische Benachteiligung von Frauen.



Am Donnerstag ist der internationale Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung. Hören Sie dann ab 9.10 Uhr einen Beitrag in der Dlf-Sendung "Europa heute".