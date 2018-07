Der amerikanische Rechtspopulist Steve Bannon will in Brüssel eine Stiftung gründen, um den Ausgang der Europawahl 2019 zu beeinflussen. Nach Informationen des Online-Portals "The Daily Beast" soll die Stiftung rechte Bewegungen in der EU unterstützen und so deren Chancen verbessern. Bannon war einst Chefstratege von US-Präsident Trump im Weißen Haus.

Laut "The Daily Beast" war Bannon kürzlich in London, um Vertreter rechtsgerichteter Parteien zu treffen. Es kamen unter anderem Mitglieder des französischen Rassemblement National von Marine Le Pen, der PiS aus Polen und Ungarns Ministerpräsident Orban. Bannon sagte dem Online-Portal, die Begegnungen seien "ein solcher Erfolg" gewesen, dass er nun anfangen werde, Personal für seine Stiftung zu rekrutieren. Sie soll demnach ihren Sitz in Brüssel haben und Rechtspopulisten unterstützen, die über keinen großen eigenen Apparat verfügen - etwa mit Umfragen, Analysen und Beratung. Als Vorbild nannte Bannon die linksgerichtete Stiftung Open Society des US-Milliardärs George Soros. Soros sei zwar der Teufel, aber brilliant, sagte Bannon "The Daily Beast".



Der 64-jährige Rechtspopulist will nach eigenen Angaben einen "rechtsstehenden populistischen Nationalismus" in Europa etablieren, damit dieser in Europa "individuelle Nationalstaaten mit eigenen Identitäten und eigenen Grenzen" schaffe. Ermutigt fühlt er sich durch das neue Bündnis in Italien aus fremdenfeindlicher Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung. Wenn die "moderne Politik" dieser Koalition in Italien funktioniere, könne sie überall Erfolg haben, erklärte Bannon.



Bannon leitete 2016 den Wahlkampf von Donald Trump und wurde nach dessen Wahl zum US-Präsidenten zum Chefstratege im Weißen Haus ernannt, ein halbes Jahr später aber wieder entlassen. Bannon kehrte daraufhin zum rechtsgerichteten Internetportal "Breitbart News" zurück. Auch diesen Job verlor er Anfang dieses Jahres.

