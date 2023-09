Straßenkinder

Der Gründer und Vorstandssprecher der Stiftung "Off Road Kids", Markus Seidel, wirbt schon seit längerem für mehr Unterstützung von Straßenkindern in Deutschland (picture alliance / dpa / Carsten Koall)

Bundesweit lebten 38.000 junge Menschen unter 27 Jahren in versteckter oder offener Obdachlosigkeit, sagte Vorstandssprecher Markus Seidel der Katholischen Nachrichten-Agentur. Als versteckte Obdachlosigkeit gilt es, wenn Menschen ohne eigene Wohnung bei Bekannten leben. Seidel zufolge kommen jeden Monat weitere 500 obdachlose Kinder und Jugendliche hinzu. Das seien so viele wie nie zuvor. Als Gründe nannte er die angespannte Lage in ohnehin schwierigen Familien nach der Corona-Pandemie und die steigenden Kosten für Wohnraum. Die jungen Menschen landeten entsprechend schneller auf der Straße.

"Off Road Kids" unterhält Streetwork-Stationen in Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln und Frankfurt. Die Stiftung verweist bei ihren Berechnungen auf den Wohnungslosenbericht der Bundesregierung . Dort sind auch 6.600 Minderjährige erfasst, die mit ihren Eltern zusammen auf der Straße oder bei Bekannten leben.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.