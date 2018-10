Nach dem Prozessauftakt gegen den ehemaligen Krankenpfleger in Oldenburg fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz die Politik auf, Verantwortung zu übernehmen.

Der Vorstand der Stiftung, Eugen Brysch, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), es gebe keinen Wettstreit der Parteien zum Patientenschutz. Er kritisierte, dass die Politik die Misstände in diesem Bereich nicht wahrnehme und forderte ein Whistleblower-Gesetz. Ein solches würde sowohl Kolleginnen und Kollegen als auch Angehörigen und Patienten einen geschützten Raum geben und dabei helfen, eine Kultur des Hinschauens zu schaffen.



Brysch sagte, flächendeckende amtsärztliche Leichenschauen wären ein Mittel, Mordfälle wie in Oldenburg zu verhindern oder zu entdecken, das aber sei teuer und daher politisch nicht gewollt. Ältere Menschen sind Brysch zufolge in besonderer Weise gefährdet, denn jeder erwarte den Tod solcher Menschen, wenn sie schwerstkrank sind. Pflege mache keine Mörder, aber Medizin und Pflege machten es Mördern zu leicht.



Der Psychiater und Autor des Buchs "Tatort Krankenhaus", Karl H. Beine, sagte ebenfalls im Dlf, dieser Fall sei in seiner Dimension einzigartig. In diesem Fall hätten viele Leute und viele Systeme versagt. Der Verbrauch des tödlichen Medikaments sei um den Faktor sieben gestiegen, die Sterberate habe sich verdoppelt, und trotzdem sei der Fall nicht gemeldet worden.



Der Krankenpfleger Niels H. hatte gestanden, zwischen 2000 und 2005 in Oldenburg und Delmenhorst hundert Patienten getötet zu haben. Er hatte ihnen Medikamente gespritzt, die zum Herzstillstand führten.