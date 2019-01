Der langjährige Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Werner Knopp, ist tot.

Er starb bereits am Freitag im Alter von 87 Jahren, wie die Stiftung mitteilte. Der Rechtswissenschaftler stand von 1977 bis 1998 an der Spitze der Institution. In seine Amtszeit fiel die deutsche Wiedervereinigung und damit auch die Zusammenführung der jahrzehntelang geteilten ehemals preußischen Sammlungen.



Der jetzige Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Parzinger, betonte, Knopp habe aus der Einrichtung eine gesamtdeutsche Stiftung gemacht und die neuen Bundesländer integriert. Auch der Bau der Gemäldegalerie am Kulturforum und die Wiederherstellung des Neuen Museums in Berlin seien ihm zu verdanken.