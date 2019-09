Stiftung Warentest kritisert die Inhalte von Handy-Spiele-Apps.

Die Verbraucherorganisation überprüfte insgesamt 14 Spiele, die sich auch an Kinder richten, darunter Minecraft, Clash of Clans und Fortnite. Keines davon hält die Stiftung für empfehlenswert, 13 stuft sie sogar als inakzeptabel ein. Das "am wenisten schlimme Spiel", Pokémon Go, erhielt die Wertung "bedenklich".



Konkret bemängelt die Stiftung Warentest unter anderem Verweise auf Pornoseiten in einigen Apps. Zudem sei man auf Mitspieler mit rechtsextremen Pseudonymen wie "SiegHeil" und auf ein Spiel gestoßen, in dem "böse Juden" getötet werden sollten. In einer App für Sechsjährige werde Werbung für ein anderes Spiel eingeblendet, in dem unablässig Menschen erschossen werden. Zudem verleiteten viele Apps zu Käufen von zusätzlichen Inhalten oder Diensten, warnen die Tester. Die Kosten seien für die Nutzer oft nicht durchschaubar.