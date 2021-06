In Österreich sorgt die sogenannte "Landkarte des politischen Islam" weiter für Diskussionen. Die Muslimische Jugend will gegen die Veröffentlichung klagen, der Europarat beklagt Stigmatisierung. Die österreichische Integrationsministerin Raab weist Kritik zurück.

Raab sagte der Zeitung "Die Welt", e gehe keineswegs um einen Generalverdacht gegen Muslime. Ziel sei vielmehr der gemeinsame Kampf gegen den politischen Islam als Nährboden für Extremismus. Die Karte sei auch im Interesse der Muslime, die mit extremistischen Strömungen nichts zu tun haben wollten. Diese sollten doch auch wissen, in welche Moschee sie gingen und welche Strukturen und Ideologien dahinterständen, so Raab.

"Können Sie sich solch eine Karte des Judentums oder des Christentums vorstellen?"

Vertreter der Muslime und Opposition hatten unter anderem kritisiert, dass auf der Karte alle islamischen Einrichtungen gezeigt würden, unabhängig davon, ob sie islamistisch-antidemokratische Tendenzen hätten. Tarafa Baghajati, Vorsitzender der Initiative muslimischer Österreicher, sagte im ORF-Hörfunk: "Können Sie sich vorstellen, dass eine solche Karte des Judentums oder des Christentums in Österreich erstellt werden könnte?"



Die Muslimische Jugend Österreich kündigte eine Klage gegen die Veröffentlichung der Karte an. In der Begründung hieß es, die Veröffentlichung sämtlicher Namen, Funktionen und Adressen von muslimischen und als muslimisch gelesenen Einrichtungen stelle eine nie da gewesene Grenzüberschreitung dar.

Europarat und Kirchen fordern, Karte offline zu nehmen

Am Montag äußerte sich auch der Europarat und forderte ähnlich wie hohe Funktionäre der evangelischen Kirche in Österreich, die Karte offline zu nehmen. Die Karte schieße über das Ziel hinaus und sei potenziell kontraproduktiv, hieß es in einer Stellungnahme des Sonderbeauftragten des Europarates unter anderem für muslimfeindliche Intoleranz und Hassverbrechen, Höltgen. Viele Muslime fühlten sich stigmatisiert und durch die Veröffentlichung von Adressen und anderer Details in ihrer Sicherheit bedroht.



Raab wies dieses Argument zurück. Die verwendeten Namen und Adressen seien auf Vereinsseiten öffentlich abrufbar. Inzwischen wurde von einigen Vereinen allerdings mehrfach darauf verwiesen, das teils veraltete Daten und Privatadressen von ehemaligen Funktionsträgern verwendet wurden.



Auch die österreichischen Grünen, die zusammen mit der ÖVP die Regierung stellen, hatten die Karte kritisiert: Man sei "irritiert" über das Projekt und halte es für kontraproduktiv, erklärte die Partei. Dieses Projekt, das "Muslime und Islamisten vermischt", sei das Gegenteil von dem, wie Integrationspolitik aussehen sollte, erklärte Integrationssprecherin El-Nagashi.



Auch von der SPÖ kam Kritik. Wiens Bürgermeister Ludwig etwa sagte dem "Standard", diese Landkarte trage absolut nichts zur Integration bei, sondern befördere eine gesellschaftliche Spaltung.



Die rechtspopulistische FPÖ begrüßte das Projekt hingegen. Mit den über 600 Einrichtungen auf der Islam-Landkarte sei sichtbar geworden, "wie stark der Islam und damit auch islamistische Strömungen" in Österreich bereits verbreitet seien, berichtete die "Wiener Zeitung".

Uni Wien kritisiert Aufforderung, Informationen zu muslimischen Vereinen zu melden

Auf der Karte sind 623 muslimische Organisationen, Verbände und Moscheen mit ihrem jeweiligen Hauptsitz in Österreich eingezeichnet, sowie Informationen über Verbindungen ins Ausland. Erstellt wurde sie im Auftrag der Dokumentationsstelle Politischer Islam, die 2015 als unabhängiger Fonds der Republik Österreich gegründet worden war. Der Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats, Khorchide, sagte, man wolle mit der Karte einen inhaltlichen Diskurs jenseits von Polemik, von Ressentiments, von Emotionalität und von gegenseitigen Beschuldigungen anstoßen.



Die Karte wurde in Kooperation mit der Universität Wien erstellt. Diese untersagte inzwischen die Verwendung ihres Logos auf der Webseite des Projekts. Universitätsrektor Engl kritisierte, dass im Impressum zur Meldung von Informationen zu einzelnen Vereinen oder Moscheen aufgefordert werde.

