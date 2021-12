Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission, sagt nun: Es wäre wahrscheinlich günstiger gewesen, mit dem Boostern früher anzufangen. (www.imago-images.de)

Bestimmte Entscheidungen seien aus der heutigen Perspektive zu spät erfolgt, sagte Mertens dem ARD-Fernsehen. So wäre es wahrscheinlich günstiger gewesen, mit dem Boostern früher anzufangen. Zu den Gründen sagte Mertens, dass die Stiko für eine Entscheidung zunächst definieren müsse, welche Daten überhaupt nötig seien, danach müssten diese erhoben werden und erst dann fange die Kommission an zu diskutieren. Gleichzeitig betonte er, dass es nicht Aufgabe der Stiko sei, die Umsetzung der Impfung zu organisieren.

Dennoch habe etwa die Menge an verfügbarem Impfstoff eine Rolle gespielt: Da nicht absehbar gewesen sei, dass die deutsche Bevölkerung so schnell wie in Israel durchgeimpft werden könne, habe man sich zunächst auf die Menschen konzentriert, die ein hohes Risiko für eine schwere Erkrankung hätten. Das sei der Hauptgrund für die Empfehlung gewesen, Auffrischungsimpfungen zunächst nur für Über-70-Jährigen zu empfehlen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 02.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.