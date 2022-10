Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission (STIKO) (dpa)

Dem Bayrischen Rundfunk sagte Mertens, das Ende der Pandemie könnte damit eingeläutet sein. Das Virus werde der Menschheit allerdings über Generationen erhalten bleiben. Man werde immer dafür sorgen müssen, Risikogruppen vor einer Erkrankung zu schützen. Die Weltgesundheitsorganisation erklärte die Corona-Pandemie bislang noch nicht für beendet. WHO-Generaldirektor Tedros sagte im September lediglich, es gebe inzwischen die Chance auf ein Corona-Ende.

In Deutschland gingen die Infektionszahlen zuletzt überraschend zurück. Das Robert Koch-Institut erklärte in seinem jüngsten Wochenbericht, es zeichne sich ein abnehmender Trend ab. Auch bei den Erkrankungs-Fällen durch Covid-19 deute sich eine gewisse Entspannung an. Ob es sich um einen nur vorübergehenden Rückgang handele, der auch mit den Herbstferien in vielen Bundesländern verbunden sei, bleibe abzuwarten.

