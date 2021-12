Ein Kind wird geimpft: Ein Mann drückt dazu eine Spritze in den Oberarm. (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Die Datenlage gebe eine eindeutige Empfehlung nicht her, sagte Mertens im ZDF. Es helfe auch nicht, dass etwa in den USA schon viele Kinder geimpft seien. Denn man brauche die Auswertung von Daten und Studien, die sich aus dieser Impfaktion ergäben, und diese lägen bislang nicht vor. Zudem würden in den USA wie auch hierzulande vermutete oder tatsächliche Nebenwirkungen spontan gemeldet. Und dabei gebe es erhebliche Verzögerungen.

Die Stiko hatte gestern die Corona-Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren zunächst nur für solche mit Vorerkrankungen oder Kontakt zu Risikopersonen empfohlen. Für alle anderen Fünf- bis Elfjährigen soll eine Impfung bei individuellem Wunsch möglich sein. - Die Europäische Arzneimittelbehörde hatte den Impfstoff Ende November für Kinder ab fünf Jahren zugelassen. Der Kinder-Impfstoff soll europaweit ab dem 13. Dezember ausgeliefert werden.

