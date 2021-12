Thomas Mertens,Vorsitzender der Ständigen Impfkommission, STIKO. (dpa)

Das sagte er in einem F.A.Z.-Podcast. Nach seinen Worten gibt es jenseits der Informationen aus der Zulassungsstudie des Biontech-Impfstoffs "keinerlei Daten" über die Verträglichkeit in der Gruppe der Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Die aktuellen Publikationen zeigten, dass Aussagen über Langzeitschäden kaum möglich seien. Stiko-Mitglied Terhardt kündigte im ZDF an, man werde in den nächsten Tagen zunächst eine eingeschränkt Empfehlung für diese Altergruppe geben und diese zu einem späteren Zeitpunkt anpassen. Bis man genügend Daten zum Beispiel zu möglichen Herzmuskelentzündungen in Folge der Impfung habe, werde es wohl bis Januar oder Februar dauern, führte der Berliner Kinderarzt aus.

