Covid-19 Stiko empfiehlt Impfung für jüngere Kinder mit bestimmten Vorerkrankungen

Die Ständige Impfkommission empfiehlt den Covid-19-Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige von BioNTech und Pfizer zunächst nur für Kinder mit Vorerkrankungen. Wie das Gremium in Berlin mitteilte, empfiehlt es zusätzlich Impfungen in dieser Altersgruppe auch für Kinder, in deren Umfeld Risikopatienten leben, die sich selbst nicht durch Impfungen schützen können.

09.12.2021