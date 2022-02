Spritzen mit Impfstoff - Die Stiko empfiehlt eine zweite Booster-Impfung für bestimmte Gruppen. (picture alliance / NurPhoto | Atiwat Silpamethanont)

Das Expertengremium nannte Menschen ab 70 Jahren, in Pflegeeinrichtungen oder mit Immunschwäche sowie Beschäftigte in medizinischen und Pflegeeinrichtungen. Der Beschlussentwurf sei zur Abstimmung an Fachkreise und Bundesländer gegangen. Änderungen seien noch möglich, hieß es weiter.

Außerdem empfiehlt die Stiko den Einsatz des Impfstoffs von Novavax für Personen ab 18 Jahren. Er solle zur Grundimmunisierung mit zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen eingesetzt werden. Auch diese Empfehlung ist noch nicht endgültig und kann nach der Abstimmung mit Fachkreisen und Bundesländern noch geändert werden, wie mitgeteilt wurde.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.