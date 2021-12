Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission (dpa)

Es sei ihm lieber, wenn es durch Überzeugung gelinge, die Menschen zu etwas Sinnvollem wie der Impfung zu bewegen, sagte er der "Rheinischen Post". Skeptiker könnten durch neue Impfstoffe überzeugt werden, meinte Mertens. Als nächstes dürfte mit Novavax ein Mittel kommen, auf das offenbar viele warteten, die die mRNA-Impfstoffe kritisch sähen. In den USA werde zudem an einem Lebend-Impfstoff gearbeitet, der ähnlich wie die Polio-Schluckimpfung funktionieren solle. Das könnte von Wirksamkeit, Schleimhaut-Immunität und Akzeptanz her ein Hit werden, sagte Mertens.

Der Stiko-Chef äußerte sich auch zu den Impfstoffen von Astrazeneca und Sputnik. Seine Skepsis gegen Astrazeneca habe sich bestätigt, obwohl die Wirksamkeit hoch sei. Sputnik könne man nicht einschätzen. Er kenne nur zwei publizierte Studien dazu, betonte Mertens.



