Geschlosse Geschäfte und leere Straßen in Yangon (imago)

Landesweit schlossen sich Korrespondentenberichten zufolge viele Menschen einem sogenannten stillen Streik an, zu dem die Opposition aufgerufen hatte. Die Straßen in der Wirtschaftsmetropole Yangon seien nahezu menschenleer und die meisten Geschäfte geschlossen. Ähnlich sah es demnach in Mandalay und der südlichen Region Tanintharyi aus.

Die Junta hatte vor dem Jahrestag gewarnt, dass die Aktionen als Landesverrat gewertet würden und lange Haftstrafen zur Folge hätten. Laut Medienberichten wurden mindestens 100 Menschen festgenommen.

Menschenrechtsorganisationen prangern das brutale Vorgehen des Militärs gegen die Bevölkerung an. Seit dem Putsch am 1. Februar 2021 kamen Schätzungen zufolge bei Protesten mehr als 1.500 Menschen ums Leben. Tausende wurden verhaftet.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.