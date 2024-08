Fußball-Nationalelf

Stiller einziger Nagelsmann-Neuling - Pause für Rüdiger

Angelo Stiller ist der einzige Neuling im Kader der Fußball-Nationalmannschaft für die ersten Länderspiele nach der Heim-EM. Der 23 Jahre alte Stuttgarter wurde erstmals vom Bundestrainer Julian Nagelsmann in das Aufgebot für die Spiele in der Nations League gegen Ungarn am 7. September in Düsseldorf und drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande berufen.