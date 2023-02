Zweiter Jahrestag des Putsches in Myanmar. (AP/dpa/Aaron Favila)

Bilder in sozialen Netzwerken zeigten verlassene Straßen in den Städten Rangon und Mandalay. Lautstarken Protest gab es dagegen in Thailand und auf den Philippinen. In Bangkok und in Manila hatten sich Demonstranten vor den jeweiligen Botschaften Myanmars versammelt und forderten den Sturz des Regimes in Naypyidaw. Das Militär im früheren Birma hatte am 1. Februar 2021 geputscht, die damalige Regierung abgesetzt und deren faktische Chefin Aung San Suu Kyi festgenommen.

